Пасечник: боевикам ВСУ не дадут отобрать освобождённые территории ЛНР

Украинские боевики могут попытаться отобрать у союзных сил освобождённые территории Луганской Народной Республики, однако им не дадут это сделать, сообщил руководитель ЛНР Леонид Пасечник.

Он не исключил, что после освобождения Лисичанска военные ВСУ будут предпринимать шаги по возвращению на свои позиции в этом городе.

"Я хочу заявить вполне ответственно и однозначно, что территории, на которые мы зашли, никто никому уже не отдаст", — сказал Пасечник в эфире канала "Россия 24".

По его словам, войска РФ и ЛНР обладают достаточными силами и средствами, чтобы не допустить возвращения украинских националистов в освобождённые населённые пункты.

При этом он подчеркнул: диверсионно-террористические группировки Украины, скорее всего, попытаются проникнуть на подконтрольные ЛНР территории под видом гражданских и беженцев. Пасечник пообещал в ближайшее время организовать работу по этому направлению и обеспечить безопасность мирных жителей.