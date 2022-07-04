Союзным силам РФ и ЛНР достались трофейные боеприпасы и броневики в Лисичанске

Союзным силам РФ и ЛНР достались трофейные боеприпасы и броневики с радиостанциями США в освобождённом от украинских националистов Лисичанске.

Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, полк "Ахмат" завладел четырьмя тяжёлыми броневиками "Варта", которые находятся в рабочем состоянии. Во всех транспортных средствах установлены американские радиостанции.

Кроме того, бойцы России и ЛНР в качестве трофеев получили миномётные снаряды и патроны, произведённые в Болгарии.

"Два расчёта спокойно будут целый день работать", — сказал представитель "Ахмата" в интервью агентству.

3 июля союзные силы РФ и ЛНР полностью освободили территорию Луганской Народной Республики. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил отход ВСУ из Лисичанска. При этом он добавил, что военные вернутся в город, когда получат западное оружие.