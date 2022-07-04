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МВД ЛНР: украинские военные отступали из Лисичанска без приказа командования

Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) покидали позиции в Лисичанске без соответствующего приказа командования. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

МВД ЛНР: украинские военные отступали из Лисичанска без приказа командования

В интервью ТАСС он отметил, что указаний на эвакуацию украинских войск не давали ни главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ни президент Украины Владимир Зеленский.

"Войска убежали раньше их официального распоряжения и указания", — сказал Киселёв.

В воскресенье, 3 июля, союзные силы России и ЛНР полностью освободили от украинских националистов территорию Луганской Народной Республики. Зеленский подтвердил отвод ВСУ с позиций в Лисичанске. При этом он подчеркнул: украинские солдаты вернутся в этот город, когда им предоставят западное оружие.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ, скорее всего, попытаются отобрать утраченные территории, однако союзные силы не позволят им это сделать.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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