Украинский президент Владимир Зеленский в своём полуночном обращении подтвердил отход подразделений ВСУ из Лисичанска.
Также лидер Незалежной заявил, что после получения западных вооружений Вооружённые силы Украины вернутся.
При этом поставки оружия от Запада он пообещал на середину осени. Год Зеленский не назвал.
Ранее Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил потерю города Лисичанска. Сейчас идут бои за Северск.
3 июля Луганская Народная Республика была освобождена от оккупации киевской власти.
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По словам военного аналитика, ПВО могли не справиться с массовым обстрелом.