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Анпилогов: после Лисичанска союзные силы двинут по городам ДНР и возьмут Харьков

Силовые структуры » Министерство обороны

Союзные силы России и ЛНР завершили зачистку территории НПЗ в Лисичанске и город перешел под их полный контроль. Таким образом, вся территория Луганской народной республики освобождена.

Анпилогов: после Лисичанска союзные силы двинут по городам ДНР и возьмут Харьков

По словам военного эксперта Алексея Анпилогова, следующей "логической целью” СВО являются остающиеся пока под контролем ВСУ города ДНР: Авдеевка, Артемовск, Краматорск, Славянск, Соледар и ряд других населенных пунктов.

"Следующим неприятным для Киева моментом будет формирующийся котёл вокруг углегорской ТЭС. На этом серьёзном промышленном объекте засели боевики, и союзные войска сейчас работают над охватом этого укрепрайона — частью бывшей Светлодарской дуги, которая уже частично взята — освобождён сам Светлодарск, — рассказал эксперт в интервью изданию Украина. ру, уточнив, что углегорская ТЭС остаётся последним укрепрайоном по дороге к Артёмовску.

Анпилогов уверен, что с начала августа будет происходить "постепенное откатывание” подразделений ВСУ на позиции на востоке Днепропетровской области.

Второе направление развития событий — Харьков

"Сейчас мы каждый день видим ликвидацию военных объектов в Харькове, Мерефе (пригород Харькова) и соседнем Чугуеве, где расположен один из крупнейших украинских военных аэродромов, а также постепенное увеличение сил ВС РФ на Харьковском направлении”, — говорит Анпилогов.

Что же касается самого Харькова, то он считает, что российским войскам "придётся проводить штурм”, поскольку ВСУ традиционно использует любой крупный город как крепость, прикрываясь мирным населением:

"Прямого, лобового столкновения, вероятнее всего, в Харькове не будет. Будут перерезаны пути снабжения тамошней группировки ВСУ, что вынудит их откатываться из городской застройки”.

"Третья точка”

Помимо двух отмеченных военным экспертом направлений, каким-то образом будет задействован север Херсонской области, который, "начиная от Каменки под Запорожьем и фактически до Угледара под Донецком”, сейчас "находится в позиционном стабильном состоянии”:

"Это связано с тем, что ни у Украины, ни у России и союзников там нет наступательных группировок, поскольку фронт протянулся почти на две тысячи километров, а ни у одной из сторон конфликта нет столько сил, чтобы по всей его длине вести наступление. Для сравнения: если мы положим на карту Европы украинский фронт, то он потянется от севера Германии до Сицилии", — пояснил Анпилогов.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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