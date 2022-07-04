Анпилогов: после Лисичанска союзные силы двинут по городам ДНР и возьмут Харьков

Союзные силы России и ЛНР завершили зачистку территории НПЗ в Лисичанске и город перешел под их полный контроль. Таким образом, вся территория Луганской народной республики освобождена.

По словам военного эксперта Алексея Анпилогова, следующей "логической целью” СВО являются остающиеся пока под контролем ВСУ города ДНР: Авдеевка, Артемовск, Краматорск, Славянск, Соледар и ряд других населенных пунктов.

"Следующим неприятным для Киева моментом будет формирующийся котёл вокруг углегорской ТЭС. На этом серьёзном промышленном объекте засели боевики, и союзные войска сейчас работают над охватом этого укрепрайона — частью бывшей Светлодарской дуги, которая уже частично взята — освобождён сам Светлодарск, — рассказал эксперт в интервью изданию Украина. ру, уточнив, что углегорская ТЭС остаётся последним укрепрайоном по дороге к Артёмовску.

Анпилогов уверен, что с начала августа будет происходить "постепенное откатывание” подразделений ВСУ на позиции на востоке Днепропетровской области.

Второе направление развития событий — Харьков

"Сейчас мы каждый день видим ликвидацию военных объектов в Харькове, Мерефе (пригород Харькова) и соседнем Чугуеве, где расположен один из крупнейших украинских военных аэродромов, а также постепенное увеличение сил ВС РФ на Харьковском направлении”, — говорит Анпилогов.

Что же касается самого Харькова, то он считает, что российским войскам "придётся проводить штурм”, поскольку ВСУ традиционно использует любой крупный город как крепость, прикрываясь мирным населением:

"Прямого, лобового столкновения, вероятнее всего, в Харькове не будет. Будут перерезаны пути снабжения тамошней группировки ВСУ, что вынудит их откатываться из городской застройки”.

"Третья точка”

Помимо двух отмеченных военным экспертом направлений, каким-то образом будет задействован север Херсонской области, который, "начиная от Каменки под Запорожьем и фактически до Угледара под Донецком”, сейчас "находится в позиционном стабильном состоянии”:

"Это связано с тем, что ни у Украины, ни у России и союзников там нет наступательных группировок, поскольку фронт протянулся почти на две тысячи километров, а ни у одной из сторон конфликта нет столько сил, чтобы по всей его длине вести наступление. Для сравнения: если мы положим на карту Европы украинский фронт, то он потянется от севера Германии до Сицилии", — пояснил Анпилогов.