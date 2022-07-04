NYT: конечная стратегия РФ в ДНР — "котёл" вокруг Славянска и Краматорска

Западные военные аналитики заявили, что не сомневаются в окончательной победе РФ в городах-побратимах, после взятия Лисичанска. По их мнению, следующей целью для ВС РФ станет "котёл" вокруг Славянска и Краматорска.

Как подчеркнули американские военные эксперты, Россия якобы собирается перегруппировать силы и бросить все мощности на Бахмут. При этом по мнению аналитиков, наступление будет происходить со стороны Попасной.

"Донбасс состоит из Луганской и Донецкой областей. Захват Лисичанска фактически передаёт Москве полный контроль над Луганской областью, а это означает, что её силы теперь могут сосредоточиться на юго-западе, в районе Донецка", — пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники. — Вероятной стратегией России будет создание ещё одного "котла" вокруг крупных промышленных городов Славянска и Краматорска".

Как подчеркнули аналитики, несмотря на постоянные поставки западного оружия на Украину, ВСУ по-прежнему уступают вооружённым силам России. Кроме того, украинская армия "измотана", потеряла "тысячи солдат, бронетехнику и артиллерийские орудия".