Трухан: скоро Киев поймёт, что есть два сценария — мариупольский и херсонский

Народ Харькова, Одессы и Запорожья всё больше присматривается, как развивается жизнь в освобождённых Россией городах Украины.

Об этом в эфире "Politwera" сообщил сотрудник Центрального аппарата Минобороны РФ в отставке Владимир Трухан.

"Поговорил с теми, кто там на территории, говорят, — там семимильными шагами к интеграции идут… С Бердянска уже пошел кораблик с зерном. То есть, какие-то моменты налаживаются. Люди смотрят, что города, которые сдались, у них всё зашибись получается, у них всё хорошо. И ни Одесса, ни Николаев, ни Запорожье, ни Харьков — они себе не хотят судьбы Мариуполя, Северодонецка… Если они догадаются, что у них будет либо-либо, они может точку зрения и поменяют", — убеждён эксперт.

Полковник отметил, что скоро до украинцев дойдёт, что есть два сценария — мариупольский и херсонский. Ну а военные действия ведутся сегодня не только на поле боя.

"Это игра, кто кого переиграет. Сейчас играют и политики, и экономика, играют шесть тысяч рабочих, которые на восстановление Донбасса идут. Сейчас вот это всё играет, поэтому говорить о том, что мы откуда-то уйдём, я бы не стал", — подытожил Трухан.