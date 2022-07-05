Член теробороны Украины сдался властям в Херсоне и показал, где хранил оружие

Член территориальной обороны Украины решил добровольно сдаться в плен в Херсоне. Кроме того, он показал, где хранил полученные боеприпасы и оружие.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, сдавшийся в плен член теробороны прятал три автомата, гранаты, ружьё и патроны на станции техобслуживания, где он работал. Мужчина хранил всё оборудование под бетонной плитой.

Пленный поделился, что получил повестку в военкомат 24 февраля. Несмотря на наличие справки о негодности к строевой службе, ему выдали оружие.

"Отказаться можно было, но тогда посадили бы или не знаю, что со мной сделали бы", — сказал член теробороны.

Он также отметил, что покинул свою позицию буквально через несколько минут после начала службы. По словам мужчины, командование ВСУ приказало ему и другим бойцам охранять центр Херсона. Представитель теробороны добавил, что сейчас опасается за свою жизнь.