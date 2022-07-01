Боевики ВСУ берут в плен мирных граждан и заставляют вывозить их из Лисичанска

Члены украинских вооруженных формирований любым способом пытаются сбежать из окружения под Лисичанском, в том числе, прикрываясь гражданскими.

Украинские боевики под угрозой оружия заставляют мирных жителей вывозить их машинах из котла, рассказал военнослужащий ВС РФ американскому военкору Патрику Ланкастеру.

"Они берут в плен гражданских, говорят: "Давайте нас вывозите". Но их ловят на наших постах, проверяют документы", — уточнил солдат.

Он рассказал, что буквально вчера удалось спасти несколько жителей Лисичанска. Три украинских националиста переоделись в гражданскую одежду и захватили автомобиль, за руль которого посадили мирного жителя. Боевики пытались выехать через блокпост, но безуспешно.

"Отдали (задержанных. — Прим. ред.) в соответствующие органы, ими там сейчас занимаются. Это военнопленные, к ним гуманное отношение, всё хорошо", — отметил военнослужащий.