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Анпилогов заявил, что западные поставки оружия не помогут ВСУ победить ВС РФ

Силовые структуры

Существенно переломить ход спецоперации поставками западных вооружений у ВСУ не получится. Такого мнения придерживается военный эксперт Алексей Анпилогов.

Анпилогов заявил, что западные поставки оружия не помогут ВСУ победить ВС РФ

"Поставки западного оружия на Украину до этого были гомеопатическими, и, судя по всему, таковыми и останутся. <…> Всё дело в том, что поставки вооружения отстают от убыли арсеналов Украины где-то на два порядка, то есть, если возьмём на примере РСЗО, если российская армия уничтожила около 700 установок, то сейчас поставки составляют 8 установок HIMARS", — говорит эксперт в интервью "Украине.ру".

В ближайшее время таких установок для нужд ВСУ прибудет порядка 30. Такое количество систем не способно переломить ход СВО, но данное оружие может влиять на гибель солдат ВС РФ и союзных сил ЛДНР, а также на гибель мирного населения, против которого и применяют боевики украинской армии РСЗО, сообщает Анпилогов.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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