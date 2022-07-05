Анпилогов заявил, что западные поставки оружия не помогут ВСУ победить ВС РФ

Существенно переломить ход спецоперации поставками западных вооружений у ВСУ не получится. Такого мнения придерживается военный эксперт Алексей Анпилогов.

"Поставки западного оружия на Украину до этого были гомеопатическими, и, судя по всему, таковыми и останутся. <…> Всё дело в том, что поставки вооружения отстают от убыли арсеналов Украины где-то на два порядка, то есть, если возьмём на примере РСЗО, если российская армия уничтожила около 700 установок, то сейчас поставки составляют 8 установок HIMARS", — говорит эксперт в интервью "Украине.ру".

В ближайшее время таких установок для нужд ВСУ прибудет порядка 30. Такое количество систем не способно переломить ход СВО, но данное оружие может влиять на гибель солдат ВС РФ и союзных сил ЛДНР, а также на гибель мирного населения, против которого и применяют боевики украинской армии РСЗО, сообщает Анпилогов.