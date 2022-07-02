WP: журналисты из США пообщались с экипажем РСЗО HIMARS на Украине

Журналисты из газеты The Washington Post взяли интервью у экипажа РСЗО HIMARS, которые были поставлены для нужд ВСУ недавно. Украина просила об оружии около двух месяцев, прежде чем передача была одобрена — после того, как Киев заверил администрацию США, что не будет использовать его для совершения боевых ударов по территории России.

Украинские бойцы быстро ввели в действие РСЗО. Наводчик команды из четырёх человек с позывным "Мороз" говорит, что с HIMARS чувствует себя спокойнее:

"То, что мы использовали раньше, вызывало гораздо больше беспокойства. У меня нет никаких сомнений относительно того, что мы ударим. Я знаю, что ракета поразит свою цель, потому что она управляется со спутника”.

По словам бойцов, оборудование, которое раньше использовали ВСУ, строило траектории полёта ракет, избегая населённых пунктов, заботясь о мирных жителях. Возникает вопрос: от чего же тогда гибнут гражданские и, видимо, американцы единственные в мире, кто продолжает верить, что киевские силовики не бьют по городам.

Журналисты побывали внутри боевой машины: стены украшают плакат с полуобнажённой девушкой и три черепа, которые обозначают уничтоженные российские цели. По словам солдат, их было шесть, но добавить новые "звёзды" не было возможности, пишет The Washington Post.