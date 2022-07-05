Рожин: новыми целями ВС России являются Соледар, Бахмут, Славянск и Краматорск

Специалист Центра военно-политической журналистики Борис Рожин назвал цели армии РФ, которые возникли после взятия под контроль Лисичанска. По словам эксперта, российских солдат отправят в Соледар, Бахмут, Славянск и Краматорск.

"В Северске не думаю, что ВСУ смогут долго просидеть, может быть, недели две, и это уже будет большим успехом для них. После того, как оттуда выйдут, будут отходить к Славянску, Краматорску. А дальше уже западный Донбасс — Красноармейский район", — объяснил Рожин, слова которого передаёт URA.RU.

Как отметил собеседник издания, целями Вооружённых сил РФ станут города, куда отступают украинские военные. Специалист напомнил, что в Краматорске находится аэродром, а в Соледаре расположены склады стрелкового оружия.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, союзные силы республики и нашей страны быстро взяли Лисичанск из-за грамотной операции. Над ним установили контроль за двое суток, сказал политик.