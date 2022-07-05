Бойцы ЛНР и РФ быстро взяли под контроль Лисичанск благодаря чётко спланированной операции. Об этом заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
По его словам, даже командиры говорят о том, что операция была очень грамотной и серьёзной. Как пояснил Мирошник, союзные силы ЛНР и России долго готовились к её проведению.
Он подчеркнул: военнослужащие понимали, что со стороны Северодонецка взять Лисичанск было практически нереально, поэтому подразделениям пришлось "пробиваться" со стороны Попасной.
"Потом организовали плацдарм выше Лисичанска через Северский Донец, его форсировали и заходили со стороны Новодружеска, Приволья", — отметил посол.
Дипломат добавил, что в какой-то момент было решено стянуть все силы к Лисичанску. Установить контроль над городом удалось за двое суток, заключил Мирошник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.