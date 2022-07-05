Мирошник: силы РФ и ЛНР быстро взяли Лисичанск благодаря грамотной операции

Бойцы ЛНР и РФ быстро взяли под контроль Лисичанск благодаря чётко спланированной операции. Об этом заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

По его словам, даже командиры говорят о том, что операция была очень грамотной и серьёзной. Как пояснил Мирошник, союзные силы ЛНР и России долго готовились к её проведению.

Он подчеркнул: военнослужащие понимали, что со стороны Северодонецка взять Лисичанск было практически нереально, поэтому подразделениям пришлось "пробиваться" со стороны Попасной.

"Потом организовали плацдарм выше Лисичанска через Северский Донец, его форсировали и заходили со стороны Новодружеска, Приволья", — отметил посол.

Дипломат добавил, что в какой-то момент было решено стянуть все силы к Лисичанску. Установить контроль над городом удалось за двое суток, заключил Мирошник.