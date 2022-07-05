Сатановский: удары по центрам принятия решений будут неожиданными и тяжёлыми

Закулисная работа по центрам принятия решений в Лондоне, в Вашингтоне и в Киеве ведётся с того самого времени, как только прозвучало первое предупреждение.

О ней мало кто знает и не рассказывают официально. Одно можно сказать, ответ Москва готовит тщательно, а эффект будет более сокрушительный, чем от уничтожения всей Банковой в Киеве.

Об этом сообщил востоковед и политический эксперт Евгений Сатановский.

Непонимание вызывают только некоторые заявления от официальных лиц о том, что это провокации и если они повторятся, то, мол, будет очень больно. Сейчас лучше бы просто игнорировать действия Киева, уверен аналитик. Хотя может это какая-то хитрая игра по убеждению всех в нашей безобидности.

Сатановский уверен, ответный удар Кремль непременно нанесёт, и не только по Киеву. И будет это в самый неподходящий момент для него. Удар будет и по западным кураторам Украины, сказал политолог и подчеркнул, что РФ сознательно не применяет методику Израиля, по которой Офис Зеленского, Рада и здание правительства уже были бы стёрты с лица земли. Кремль выбрал другой подход и делает всё не афишируя.

"Я точно знаю, что серьёзные мероприятия проводятся и этим самым центрам точно мало не покажется. Я просто хочу надеяться, что ни по кому из тех, кто нас слушает по ту сторону баррикад, не прилетит и не зацепит, когда наступит тот самый момент ответного удара" — отметил обозреватель.

Он выражает надежду, что данный ответ будет настолько убедителен что киевская власть навсегда забудет о ударах по российской территории. Судя по секретности работы, так оно и будет.