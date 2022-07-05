Казаков: после освобождения Донбасса Киев отрежут от Черного моря

После освобождения ЛДНР армия России двинется в сторону Приднестровья.

Об этом сообщил политтехнолог и эксперт Александр Казаков.

По его словам, это будет сделано, чтобы не дать ВСУ и полякам напасть на Приднестровье и не дать захватить крупнейшие в Европе склады оружия в Колбасны.

"После окончания донбасской операции союзные силы выходят на оперативный простор. И более того, в этот момент они сконцентрированы на узком театре. Те, кто сейчас идут из Изюма, они идут на юг. Те, кто от Гуляйполя, идут на север — все вместе они должны завершить донбасскую операцию. Отдельное направление — Кривой Рог и Запорожье… Для того, чтобы легче было брать Харьков, надо отрезать Украину раз и навсегда от Чёрного моря", — говорит советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко.

Скорее всего, будет удар через Николаев, на Приднестровье, прогнозирует аналитик. По его словам, поляки концентрируются рядом с границей с Приднестровьем со стороны Украины.

"И тогда одна Одесса останется", — подытожил Казаков.