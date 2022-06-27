Зеленский: Украина ответит "ударом" на "пощёчину" со стороны Приднестровья

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов ответить "ударом" на гипотетическую угрозу исходящую от Приднестровья.

Лидер Незалежной об этом заявил на совместной пресс-конференции с главой Молдавии Майей Санду.

Он отметил, что удары со стороны Приднестровья по украинской территории были бы глобальной ошибкой.

"Они должны знать... Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом", — цитирует ТАСС ответ президента Украины на вопрос о возможности угрозы со стороны Приднестровья.

Зеленский подчеркнул, что необходимо избежать дестабилизации ситуации в регионе.