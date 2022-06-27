Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов ответить "ударом" на гипотетическую угрозу исходящую от Приднестровья.
Лидер Незалежной об этом заявил на совместной пресс-конференции с главой Молдавии Майей Санду.
Он отметил, что удары со стороны Приднестровья по украинской территории были бы глобальной ошибкой.
"Они должны знать... Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом", — цитирует ТАСС ответ президента Украины на вопрос о возможности угрозы со стороны Приднестровья.
Зеленский подчеркнул, что необходимо избежать дестабилизации ситуации в регионе.
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