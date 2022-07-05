Боевики националистического формирования "Медведи SS" дали признательные показания. У каждого пленного немало убийств русских.
Согласно материалам дела, жертвами неонацистов стали свыше 100 человек. Бандеровцы охотно сотрудничают со следственными органами и дают признательные показания, пишет ТАСС.
Например, снайпер Владимир Гапич рассказал, что убил 60 человек. А "повар" ДШГ сообщил, что лично застрелил 5 пленных. На счету остальных также десятки убитых.
"Общее количество погибших от их действий превышает 100", — цитирует агентство собеседника.
Почти все нацисты — уроженцы города Львов. В плен с металлургического комбината "Азовсталь" сдались около двух десятков боевиков "Медведей SS". Они работали в одной группе, где практиковалась взаимозаменяемость: сегодня миномётчик, а завтра снайпер.
Издание отмечает, что эти диверсионно-штурмовые группы сбрасывали бомбы с БПЛА, расстреливали военные колонны, совершали нападения на посты.
Сообщается, что эта группировка — первые фигуранты дела в отношении ВСУшников, засевших в бункерах мариупольского завода. Всех ждёт трибунал.
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