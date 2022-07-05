Боевики из "Медведей SS" дали признательные показания в многочисленных убийствах

Боевики националистического формирования "Медведи SS" дали признательные показания. У каждого пленного немало убийств русских.

Согласно материалам дела, жертвами неонацистов стали свыше 100 человек. Бандеровцы охотно сотрудничают со следственными органами и дают признательные показания, пишет ТАСС.

Например, снайпер Владимир Гапич рассказал, что убил 60 человек. А "повар" ДШГ сообщил, что лично застрелил 5 пленных. На счету остальных также десятки убитых.

"Общее количество погибших от их действий превышает 100", — цитирует агентство собеседника.

Почти все нацисты — уроженцы города Львов. В плен с металлургического комбината "Азовсталь" сдались около двух десятков боевиков "Медведей SS". Они работали в одной группе, где практиковалась взаимозаменяемость: сегодня миномётчик, а завтра снайпер.

Издание отмечает, что эти диверсионно-штурмовые группы сбрасывали бомбы с БПЛА, расстреливали военные колонны, совершали нападения на посты.

Сообщается, что эта группировка — первые фигуранты дела в отношении ВСУшников, засевших в бункерах мариупольского завода. Всех ждёт трибунал.