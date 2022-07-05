Клинцевич: "Удары по Белгороду – это самый настоящий переход "красной линии"

Глава Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса Франц Клинцевич прокомментировал нанесённые 4 июля украинской стороной удары по Белгороду, в результате которых пять человек погибли, разрушено и повреждено большое количество домов.

Клинцевич в разговоре с argumenti. ru высказал мнение, что удары Киева по Белгороду — это самый настоящий переход "красной линии", ведь, в отличие от украинской армии, ВС РФ не разрушают инфраструктуру и не наносят удары по гражданским объектам.

Клинцевич уверен, что теперь Россия обязана нанести Киеву ответный удар.

"Наш "верховный" и Генштаб очень грамотно проводят спецоперацию, но после ракетного обстрела Белгорода следующим нашим шагом, думаю, может стать полное уничтожение центров управления, которые сегодня находятся в Киеве. Это, конечно, Минобороны и остальные силовые ведомства, а также парламент, штабы, ну и другие коммуникации, связанные с поддержкой украинской бандитской военной операции", — объяснил эксперт.

Полковник предложил уничтожить все стратегически важные объекты в Киеве "полностью и дотла", при помощи таких российских вооружений, которые "невозможно перехватить", и предложил поостеречься британо-американским инструкторам, прячущимся на территории Украины. При этом координаты их местонахождения российской стороне отлично известны, добавил он.