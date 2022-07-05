Литовкин: Киев обстреливает Курск и Белгород из мести за свои поражения

Военный эксперт Дмитрий Литовкин дал своё объяснение обстрелов Белгорода, Курска и Мелитополя, ведущихся со стороны Украины.

По мнению Литовкина, обстреливая мирные приграничные российские населённые пункты, Украина мстит за то, что "обделалась по всем направлениям".

"Из Мелитополя ее выгнали, из Лисичанска выгнали, ЛНР освобождена от бандеровцев, Донецкая народная республика тоже освобождается. И вот они мстят, что они оказались бессильны несмотря на то, что они надували щеки", — объяснил Литовкин в разговоре с "Украиной.ру".

Аналитик уверен, что ВСУ таким образом делают всё возможное, чтобы потом показать всему миру, "какая Россия жестокая".

Ранее Литовкин уже указывал на необходимость освобождения всей территории Украины, а не только Донбасса, потому что украинские националисты будут продолжать обстреливать жителей ДНР и ЛНР с территорий соседних областей — Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской. Он считает, что российским военным ничего не остаётся, как "зачищать и эти регионы".