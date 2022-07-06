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Кадыров о планах Зеленского по возвращению Лисичанска: "Мой вам совет — бегите!"

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что ВСУ вернут Лисичанск после получения западного оружия.

Кадыров о планах Зеленского по возвращению Лисичанска: "Мой вам совет — бегите!"

Он убеждён в том, что Киев не сможет установить контроль над этим городом.

"Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается", — отметил Кадыров.

Политик также подчеркнул: украинские военные понимают, что не смогут вернуть Лисичанск, несмотря на громкие заявления Зеленского.

В воскресенье, 3 июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики после перехода Лисичанска под контроль союзных сил России и ЛНР. Зеленский подтвердил отход ВСУ из этого населённого пункта. При этом он добавил, что украинские военные вернутся в Лисичанск, когда получат новое оружие от Запада.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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