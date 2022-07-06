Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Белгородской области второй раз за сутки атакованы пограничники
ВС РФ нанесли удары по оборонным объектам Харькова ракетами ОТРК "Искандер"
Сенатор Пушков: разваленная Ливия — потрясающее "достижение" НАТО
Уоллес: первая группа военнослужащих ВСУ прибыла на обучение в Британию
Нанесены ракетные удары по объектам ВСУ в Хмельницкой и Одесской областях
Британская разведка назвала Славянск местом ключевого сражения за Донбасс
Кадыров: жители Лисичанска радостно встретили освободительную армию России
Вашингтон официально объявил, что конфликт в Донбассе "будет затяжным"
Военкор Котенок сообщил об уничтожении в Донбассе первой РСЗО HIMARS

Евсеев: удар по центрам принятия решений будет нанесён, когда США перейдут грань

Силовые структуры

Центры принятия решений на Украине будут ликвидированы, как только американцы или британцы нарушат красные линии, определённые руководством РФ. Но пока торопиться с этим не стоит. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Евсеев: удар по центрам принятия решений будет нанесён, когда США перейдут грань

Аналитик заметил в интервью "Украине.ру", что отвечать на обстрелы приграничных территорий России со стороны Украины, конечно, надо. Но бить нужно по тем, местам, откуда ведётся стрельба, то есть по опорным пунктам и артиллерийским позициям ВСУ.

Однако ответить сразу сложно и не всегда получается, так как обстрелы ведутся из подвижных РСЗО и САУ, которые могут уйти в другое место, пояснил собеседник издания.

По его мнению, руководство России считает удар по центрам принятия решений ответной мерой на очень серьёзные действия со стороны США. Но сейчас таковых не наблюдается, поскольку пока поставок западных танков и авиации нет, а те же РСЗО HIMARS поставлены в таком варианте, что использовать их под ракеты большой дальности нельзя.

Вопрос о нанесении ударов по центрам принятия решений остается актуальным. И принято это решение будет, как только американцы и британцы перейдут несколько установленных для них красных черт, добавил Евсеев.

Он также заметил, что Россия должна держать дамоклов меч над головой президента Украины Владимира Зеленского и членов его команды.

"Они должны знать, что как только США перейдет грань, мы пойдем на ликвидацию центров принятия решений в Киеве или во Львове", — заключил военный эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине

Взламывание линий обороны может занять несколько недель.

ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине
Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar
Мир. Новости мира
Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar
Силовые структуры
Леонков: скоро и на HIMARS найдут управу
Силовые структуры
ВКС России уничтожили военную базу 79-й бригады ВСУ в Николаеве
Игорь Латунский Ветеран КГБ Виктор Черкашин: государство не может существовать без контрразведки Игорь Латунский Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова Людмила Черткова Каждый следующий День независимости США может стать последним Людмила Черткова
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Сумской области Украины
Мир. Новости мира
Yomiuri: Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина посетить РФ
Украинские военные обстреляли несколько населённых пунктов в Курской области
Происшествия
Украинские военные обстреляли несколько населённых пунктов в Курской области
Последние материалы
Уоллес: первая группа военнослужащих ВСУ прибыла на обучение в Британию
Советские автомобили: истории Москвича-400, Москвича-408, ВАЗ-2121 и ГАЗ-14
Нанесены ракетные удары по объектам ВСУ в Хмельницкой и Одесской областях
Британская разведка назвала Славянск местом ключевого сражения за Донбасс
Кадыров: жители Лисичанска радостно встретили освободительную армию России
Евсеев: удар по центрам принятия решений будет нанесён, когда США перейдут грань
Доливка масла в двигатель: советы, как это правильно сделать
Вашингтон официально объявил, что конфликт в Донбассе "будет затяжным"
Садовые дорожки из подручных средств: из строительных отходов, древесины и бутылок
Военкор Котенок сообщил об уничтожении в Донбассе первой РСЗО HIMARS
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников