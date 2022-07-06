Евсеев: удар по центрам принятия решений будет нанесён, когда США перейдут грань

Центры принятия решений на Украине будут ликвидированы, как только американцы или британцы нарушат красные линии, определённые руководством РФ. Но пока торопиться с этим не стоит. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Аналитик заметил в интервью "Украине.ру", что отвечать на обстрелы приграничных территорий России со стороны Украины, конечно, надо. Но бить нужно по тем, местам, откуда ведётся стрельба, то есть по опорным пунктам и артиллерийским позициям ВСУ.

Однако ответить сразу сложно и не всегда получается, так как обстрелы ведутся из подвижных РСЗО и САУ, которые могут уйти в другое место, пояснил собеседник издания.

По его мнению, руководство России считает удар по центрам принятия решений ответной мерой на очень серьёзные действия со стороны США. Но сейчас таковых не наблюдается, поскольку пока поставок западных танков и авиации нет, а те же РСЗО HIMARS поставлены в таком варианте, что использовать их под ракеты большой дальности нельзя.

Вопрос о нанесении ударов по центрам принятия решений остается актуальным. И принято это решение будет, как только американцы и британцы перейдут несколько установленных для них красных черт, добавил Евсеев.

Он также заметил, что Россия должна держать дамоклов меч над головой президента Украины Владимира Зеленского и членов его команды.

"Они должны знать, что как только США перейдет грань, мы пойдем на ликвидацию центров принятия решений в Киеве или во Львове", — заключил военный эксперт.