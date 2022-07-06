Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине армия нашей страны ликвидировала две пусковые установки для РСЗО Штатов HIMARS.
Вместе с этим генерал-лейтенант сказал, что Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по двум складам боеприпасов к этой системе.
"В районе населённого пункта Малотарановка ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США", — подчеркнул представитель военного ведомства во время брифинга.
Ранее эксперт Алексей Леонков заявил, что РСЗО HIMARS необходимо находить и ликвидировать за 10 минут.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Взламывание линий обороны может занять несколько недель.