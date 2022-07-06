ВС России уничтожили две американские пусковые установки HIMARS в ДНР

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине армия нашей страны ликвидировала две пусковые установки для РСЗО Штатов HIMARS.

Вместе с этим генерал-лейтенант сказал, что Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по двум складам боеприпасов к этой системе.

"В районе населённого пункта Малотарановка ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США", — подчеркнул представитель военного ведомства во время брифинга.

Ранее эксперт Алексей Леонков заявил, что РСЗО HIMARS необходимо находить и ликвидировать за 10 минут.