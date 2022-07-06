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Леонков: РСЗО HIMARS нужно успеть засечь и уничтожить за 10 минут

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Российские военные уже научились работать с поставленными Украине американскими РСЗО HIMARS. И главная задача при уничтожении этих систем заключается в том, чтобы делать это до того момента, как они будут разворачиваться. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Леонков: РСЗО HIMARS нужно успеть засечь и уничтожить за 10 минут

Установка HIMARS разворачивается примерно за 6 минут, и чуть меньше времени уходит на сворачивание, поэтому надо успеть засечь работу РСЗО США, когда она выходит на связь со спутником, пояснил аналитик.

То есть для уничтожения есть интервал от 5 до 10 минут. Здесь должна работать и радиотехническая разведка, и другие средства, добавил он.

Эксперт также заявил, что в Минобороны России нашли и отработали решение по HIMARS. По его словам, это некого рода модификация, но очень быстрая. И она должна появиться в ближайшем будущем.

"Это система контрбатарейной борьбы, которая сделана на серийном изделии. Это всё, что я могу сказать. Но очень надеюсь, что эти системы появятся", — заключил Леонков.

Сегодня появились сообщения, что первая РСЗО HIMARS была уничтожена в районе Артёмовска в Донбассе. Официально информация пока не подтверждена.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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