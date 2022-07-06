Леонков: спецоперация на Украине выявила проблемы в разведке ВС РФ

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, в ходе спецоперации на Украине стало ясно, что у российской разведки имеются определённые проблемы. Об этом эксперт рассказал в эфире радиостанции "Вести-FM".

Особые сложности, по его мнению, вызывает обнаружение артиллерийских позиций украинских военных, откуда осуществляются обстрелы российских регионов и территории ДНР. По мнению Леонкова, такой проблемы не существовало бы, будь у России самолёты-разведчики, однако с 2007 года они в РФ не производятся.

Помимо этого, Россия почти не имеет возможности вести космическую разведку из-за недостатка космических спутников на её вооружении.

Ранее Леонков предупредил на телеканале "Россия-1", что Россия уже нашла решение, которое поможет её ликвидировать американские системы залпового огня HIMARS. Для этой цели ВС РФ будут использовать высокоточное оружие, которое в состоянии "прикончить экипаж американской РСЗО быстрее, чем он успеет прыгнуть в машину и уйти".