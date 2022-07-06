Воздушный бой под Николаевом: российский Су-35 сбил Су-25 и два Ми-24

Исребитель Су-35 ВКС России под Николаевом сбил самолёт Су-25 и два вертолёта Ми-24 ВВС Украины.

Об этом сообщил официальный представитель МО России Игорь Конашенков.

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация РФ, а также РВСН вместе с артиллеристами уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 77 районах Украины.

Российский Су-35 в ходе одного из воздушных боёв в районе посёлков Николаевка и Снигиревка под Николаевом сбил два вертолёта Ми-24 и один истребитель Су-25 украинской военной авиации, заявил генерал-лейтенант.

Напомним, истребитель Су-35 — многоцелевой сверхманёвренный самолёт поколения "4++". Его задачи — уничтожение пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, ведение дальних и ближних манёвренных боёв в различных условиях. Истребитель способен использовать весь арсенал авиавооружения РФ.