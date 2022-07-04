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США не дадут Киеву даже старых самолётов

Силовые структуры

ВСУ не получат боевые самолёты из США даже старого поколения, поскольку у Киева нет инфраструктуры и обученных лётчиков.

США не дадут Киеву даже старых самолётов

Об этом в эфире сообщил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Украины Сергей Рахманин.

По его словам, ВС РФ весьма эффективно "отработали" по аэродромам и местам стоянки украинской боевой авиации.

"Вопрос о том, чтобы мы получили, например, американские истребители — по разной информации, одни называют F-15, другие F-16, я думаю, что этот вопрос не закрыт, но этот вопрос точно не ближайшего дня. Пока что не готовы нам предоставлять это сложное и тяжелое вооружение", — заявил нардеп.

Он отметил, что для иностранной авиатехники нужно обучение и определенные требования для аэродромов, но согласился, что взлётно-посадочные полосы и ангары уничтожены союзными войсками.

В США должны быть уверены, что переданные самолёты будут использоваться, а не будут разбиты еще на аэродромах, отметил Рахманин.

Украинец также подчеркнул, что для западных машин невозможно лётчика обучить даже за месяц.

"Вопрос не закрыт, но, к сожалению, нужно осознавать, что это не произойдет завтра", — подытожил депутат Рады.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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