ВСУ не получат боевые самолёты из США даже старого поколения, поскольку у Киева нет инфраструктуры и обученных лётчиков.
Об этом в эфире сообщил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Украины Сергей Рахманин.
По его словам, ВС РФ весьма эффективно "отработали" по аэродромам и местам стоянки украинской боевой авиации.
"Вопрос о том, чтобы мы получили, например, американские истребители — по разной информации, одни называют F-15, другие F-16, я думаю, что этот вопрос не закрыт, но этот вопрос точно не ближайшего дня. Пока что не готовы нам предоставлять это сложное и тяжелое вооружение", — заявил нардеп.
Он отметил, что для иностранной авиатехники нужно обучение и определенные требования для аэродромов, но согласился, что взлётно-посадочные полосы и ангары уничтожены союзными войсками.
В США должны быть уверены, что переданные самолёты будут использоваться, а не будут разбиты еще на аэродромах, отметил Рахманин.
Украинец также подчеркнул, что для западных машин невозможно лётчика обучить даже за месяц.
"Вопрос не закрыт, но, к сожалению, нужно осознавать, что это не произойдет завтра", — подытожил депутат Рады.
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