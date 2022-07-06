Эксперт Леонков: для HIMARS у России есть высокоточное оружие

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что в скором времени российская армия найдёт способ, как противодействовать американским системам залпового огня HIMARS, которые США поставила Украину в качестве военной помощи.

Леонков отметил, что каждый месяц у Украины появляется очередное "чудо-оружие". В начале спецоперации это были турецкие беспилотники Bayraktar, потом переносные ракетные комплексы Javelin и NLAW. Теперь идёт месячник, посвящённый системе HIMARS. В эфире "России-1" эксперт предрёк, что скоро Украина столкнётся с проблемами:

"HIMARS вдруг неожиданно начнут подбиваться высокоточным оружием, которое летит быстрее, чем экипаж HIMARS успеет прыгнуть в машину и нажать на педаль и уйти с места, с которого оно стреляло и наносило удар по нашим городам".

По его словам, в настоящее время российские средства противовоздушной обороны уничтожают четыре украинских ракеты из шести и продолжают совершенствоваться.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что когда США поставят Украине 50 единиц HIMARS, то РСЗО будут стрелять по Уралу.