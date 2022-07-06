Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что в скором времени российская армия найдёт способ, как противодействовать американским системам залпового огня HIMARS, которые США поставила Украину в качестве военной помощи.
Леонков отметил, что каждый месяц у Украины появляется очередное "чудо-оружие". В начале спецоперации это были турецкие беспилотники Bayraktar, потом переносные ракетные комплексы Javelin и NLAW. Теперь идёт месячник, посвящённый системе HIMARS. В эфире "России-1" эксперт предрёк, что скоро Украина столкнётся с проблемами:
"HIMARS вдруг неожиданно начнут подбиваться высокоточным оружием, которое летит быстрее, чем экипаж HIMARS успеет прыгнуть в машину и нажать на педаль и уйти с места, с которого оно стреляло и наносило удар по нашим городам".
По его словам, в настоящее время российские средства противовоздушной обороны уничтожают четыре украинских ракеты из шести и продолжают совершенствоваться.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что когда США поставят Украине 50 единиц HIMARS, то РСЗО будут стрелять по Уралу.
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Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.