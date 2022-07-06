Арестович заявил, что 50 единиц РСЗО HIMARS из США будут работать по Уралу

Советник в Офисе президента Украины Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине. По его словам, в боях начал наблюдаться артиллерийский паритет, а западное оружие способствовало "перелому" в ходе СВО. Сообщая об этом, "Военное обозрение" напоминает, что накануне Арестович заявлял о возможном переломе не ранее августа.

Украинский советник также заявил, что ключевую роль в изменении ситуации в боях сыграли РСЗО HIMARS, поставленные на Украину из США в количестве четырёх единиц. Арестович также поразмышлял о том, что было бы, если бы количество HIMARS на СВО достигло нескольких десятков:

"50 РСЗО HIMARS будут работать по Уралу", — цитирует его слова "ВО".

По версии издания, потери ВСУ в недалеком будущему станут катастрофическими.

"Возможно, мифическая сотня HIMARS сможет доставать и до Владивостока с Курилами?… Оставим ответ на данный вопрос Арестовичу", — резюмирует источник.