Боевики ВСУ прикрыли свой танк автобусом с людьми, а потом расстреляли их

Боевики ВСУ расстреляли мирное население, как только люди перестали быть им нужными в качестве живого щита.

Об этом в эфире программы телеканала "Звезда” рассказал боец спецназа Сергей Мироненко с позывным "Хулиган”.

Во время одного из боёв группа огневой поддержки после корректировок работала по танку украинских националистов.

"Недолго думая, боевики пригнали к своему танку автобус с мирными жителями. Было видно, что это гражданские, некоторые из них были пожилыми”, — сообщил боец.

Он отметил, что таким способом боевики хотели заслониться, сообщает "ПолитНавигатор".

"Мы перестали вести огонь в этом квадрате. Гражданские, как мы видели, пытались выйти из автобуса, кому-то это удалось, так ВСУшники просто нагло стали стрелять по ним из гранатометов и добивать очередями. Уйма таких примеров”, — подчеркнул боец.

Спецназовец также рассказывает, что после этого в украинских соцсетях появились сообщения, что автобус расстреляли ВС РФ.

"Потом это было опровергнуто несколькими фактами из других источников”, — подытожил Мироненко.