Среди граждан Славянска много тех, кто неразрывно связывает себя с "русским миром" и хочет верить, что по ним стреляет ВСУ.
Об этом в эфире "ICTV" сообщил киевский ставленник — "мэр" Славянска Вадим Лях.
"Нужно говорить откровенно: есть настроения, слышу, к большому сожалению, то, что обстрелы — тоже дело рук якобы украинской армии. Понимаю, все верят в то, во что хотят верить, но у меня просто нет слов по этой ситуации. Но нужно понимать, что такие настроения тоже есть", — заявил"гауляйтер" Славянска.
Он убеждён, что всё это делается специально с российской стороны, а в городе работают провокаторы, хоть и не так много.
Тем временем, британская разведка MI6 рассматривает Славянск как следующую цель Вооружённых сил РФ в освобождении ДНР.
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