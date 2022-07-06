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Мэр Славянска: "К сожалению, местные уверены, что по ним стреляют ВСУ"

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Среди граждан Славянска много тех, кто неразрывно связывает себя с "русским миром" и хочет верить, что по ним стреляет ВСУ.

Об этом в эфире "ICTV" сообщил киевский ставленник — "мэр" Славянска Вадим Лях.

"Нужно говорить откровенно: есть настроения, слышу, к большому сожалению, то, что обстрелы — тоже дело рук якобы украинской армии. Понимаю, все верят в то, во что хотят верить, но у меня просто нет слов по этой ситуации. Но нужно понимать, что такие настроения тоже есть", — заявил"гауляйтер" Славянска.

Он убеждён, что всё это делается специально с российской стороны, а в городе работают провокаторы, хоть и не так много.

Тем временем, британская разведка MI6 рассматривает Славянск как следующую цель Вооружённых сил РФ в освобождении ДНР.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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