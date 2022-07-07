МО РФ: военные 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ массово дезертируют в тыл

Военные 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ стали отказываться от участия в боях и массово дезертировать в тыловые районы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, случаи дезертирства участились в украинской армии после того, как Воздушно-космические силы РФ поразили в районе города Артёмовск ДНР склады с боеприпасами, где находились порядка 350 украинских военных.

Речь идёт о складах, в которых хранилось оборудование 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

"На этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы", — прокомментировали в Министерстве обороны РФ.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ предприняли неудачную попытку установки флага на острове Змеиный. Как пояснили в Минобороны, ВКС РФ нанесли удары по фотографировавшимся с флагом националистам.