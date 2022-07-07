Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские военные уничтожили колонну грузинских наёмников, которые воевали на стороне ВСУ. Местные жители рассказали, что колонна была сформирована в районе одного из населённых пунктов ещё вчера вечером. Во время отступления наёмники направились в сторону Северска.
Однако российские войска получили разведывательные данные о передвижении противника и нанесли удар по скоплению машин.
"Когда село было освобождено, в машинах нашли выгоревшие образцы западных вооружений, среди которых, к примеру, был пулемет Браунинг. Гамарджоба, как говорится", — подытожил Коц в социальных сетях.
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