Военкор Коц заявил об уничтожении колонны наёмников из Грузии в районе Северска

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские военные уничтожили колонну грузинских наёмников, которые воевали на стороне ВСУ. Местные жители рассказали, что колонна была сформирована в районе одного из населённых пунктов ещё вчера вечером. Во время отступления наёмники направились в сторону Северска.

Однако российские войска получили разведывательные данные о передвижении противника и нанесли удар по скоплению машин.

"Когда село было освобождено, в машинах нашли выгоревшие образцы западных вооружений, среди которых, к примеру, был пулемет Браунинг. Гамарджоба, как говорится", — подытожил Коц в социальных сетях.