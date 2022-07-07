МО: боевики "Кракена" отказались следовать приказу о выдвижении из Харькова

Националистам украинского батальона "Кракен" командованием был отдан приказ о возвращении в населённый пункт Покровское из Харькова, однако боевики выполнять его отказались. Об этом проинформировали в Минобороны РФ 7 июля.

"Так, 226-му батальону украинского националистического формирования "Кракен" 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы "Соледар". Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ", — рассказали в ведомстве.

В Миобороны также уведомили, что командование ВСУ распорядилось сократить сроки лечения украинские военных, получивших ранения в ходе боевых действий, и направлять их на фронт без прохождения реабилитации "для восполнения потерь".

В ведомстве добавили, что ВСУ испытывают катастрофическую нехватки личного состава, и из-за этого руководство направляет на фронт нацбатальоны, до настоящего момента находившиеся в тылу и выполнявшие функции загранотрядов.