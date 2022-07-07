Алёхин: ВСУ готовы сбежать из Славянска и Краматорска в сторону Днепра

Моральный дух у ВСУ стремительно падает.

Несмотря на постоянные заверения официальных лиц о якобы специальном отходе украинских войск, все уже понимают, что у них потеряна устойчивость в обороне.

Об этом сообщил полковник запаса, военный эксперт Геннадий Алёхин.

Он отметил, что после освобождения Лисичанска происходит перегруппировка ВС РФ, войска нуждаются в отдыхе. Но это не значит, что все войска отдыхают.

"Точно не берусь судить о том, где будет нанесен главный удар. Но я не сомневаюсь, что это будет агломерация Бахмут-Соледар, а затем Северск и Славянск", — говорит аналитик.

По его словам, Генштаб ВСУ утверждает, что там серьёзный укрепрайон. Но Алёхин уверен, что именно на линии Северск-Краматорск националисты не будут держать оборону до последнего.

"В штабах ВСУ не идиоты сидят. Учитывая, что на них работает американская и натовская разведка, они всё же будут отодвигаться в сторону Днепра. Поэтому главные события действительно развернутся в Славянске/Краматорске, но я не думаю, что это будут затяжные бои", — цитирует эксперта "Украина.ру".