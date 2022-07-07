Генерал Владимиров: армия России в Лисичанске новой тактикой выгнала ВСУ

Российская армия применила новую тактику ведения боя в специальной операции в Лисичанске. Именно из-за этого ВСУ спешно покинули город, оставив своё оружие.

Об этом сообщил глава Военно-экспертной комиссии генерал-майор Александр Владимиров.

Аналитик объяснил суть новой тактики: армия России окружила Лисичанск со всех сторон, а наступать начала с севера. Такой подход застал националистов врасплох. Помимо этого, российские войска уделили особое внимание работе штурмовых групп, наступающих на позиции боевиков в городе.

"Основным методом ведения боевых действий является полномасштабный обстрел позиций и объектов противника с последующей немедленной ликвидацией. Этим можно объяснить частые контрбатарейные бои. Все это говорит о том, что сетецентрический способ ведения боя доказал свою эффективность”, — цитирует Владимирова "Новая газета”.

По его словам, российские Вооружённые силы будут использовать ту же тактику в Краматорске, Славянске и Бахмуте, потому что её эффективность очевидна.