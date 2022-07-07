Сивков: ВСУ не будут сами воевать западными вооружениями

ВСУ не удалось успешно использовать оружие Запада. Эти слова экс-сотрудника Пентагона Карен Квятковски подтвердили не раз и аналитики из России.

Но в этом во многом виноват сам Запад, сообщил политолог и военный эксперт Константин Сивков.

"Причин тут две. Первая состоит в том, что Запад поставляет Украине оружие не в полной мере комплектное. То есть целый ряд компонентов, электронная техника отсутствуют. Потому что она секретная. Вторая причина — в ВСУ нет подготовленного личного состава, который способен применять эту технику", — цитирует Общественная Служба Новостей Константина Сивкова.

Правда, планы Вашингтона и его союзников отнюдь не изменились. Прозрение о бессмысленности поставок Киеву оружия у Запада наступит лишь, когда будет очевиден полный разгром украинских войск.

Сивков уверен, что Пентагон не доверит украинским военным поставленные ПВО NASAMS. Управлять этими РСЗО будут солдаты НАТО.

Но наёмники должны понимать, что при окружении их, скорее всего, уничтожат сами украинцы. Случаи зачисток иностранцев на Украине уже не редкость. Так Киев будет скрывать всю информацию, в частности, имена пославших их руководителей.