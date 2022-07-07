Кнутов: сложность борьбы с HIMARS в террористической тактике ВСУ

Оружие Запада, в том числе РСЗО HIMARS, Киевом используется для террора и противодействовать ему довольно сложно.

Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитик привел статистику дальности стрельбы этого американского вооружения.

"Мы говорили, что дальность 70 километров… В результате, были обнаружены остатки этих боеприпасов на расстоянии 110 километров. Не 70, а 110. Это усложняет нам задачу, как в плане поиска этих систем, так и в плане зачистки”, — сказал обозреватель.

Он отметил, что получить в свое распоряжение эту РСЗО важно для ВС РФ. Тогда специалисты смогут понять, как с этими системами бороться, пишет "Украина.ру".

Кнутов рассказал и о сложности обнаружения HIMARS. ВСУ использует тактику засад — маскируясь, отключая электронику и глуша моторы — их визуально даже сложно обнаружить.

"Поставки самым подлым образом осуществляются регулярно и в больших объемах. Они позволяют боевикам осуществлять тактику террора. Поэтому, если HIMARS бьют на 110 километров, а может быть, и больше, значит, возле границ ЛДНР должна быть создана буферная зона 110 километров, а может быть и 120 или 150”, — подытожил эксперт.