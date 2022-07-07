Генштаб ВСУ подтвердил удар ВС России по острову Змеиный после установки флага

Генштаб ВСУ рассказал, как проходила операция по восстановлению контроля над островом Змеиный. Над ним сегодня был поднят государственный флаг Украины, который ранее был сброшен с вертолёта.

На своей странице в социальных сетях Генштаб сообщил, что к острову первыми подошли военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций. Спецназовцы организовали проход для подхода катеров основной группы и подали сигнал для продолжения операции.

Первыми на остров высадились инженеры, которые расчистили в минных заграждениях проход для остальной группы. Далее прошёл второй этап высадки: остров обследовали военные. Затем они подняли над островом государственный флаг и флаг 73-го центра спецназначения.

В Генштабе также подтвердили, что по острову нанесли ракетный удар ВС России, однако сделано это было уже после того, как украинский отряд покинул Змеиный. В результате удара был повреждён пирс, жертв среди членов группы нет.