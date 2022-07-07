Генштаб ВСУ рассказал, как проходила операция по восстановлению контроля над островом Змеиный. Над ним сегодня был поднят государственный флаг Украины, который ранее был сброшен с вертолёта.
На своей странице в социальных сетях Генштаб сообщил, что к острову первыми подошли военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций. Спецназовцы организовали проход для подхода катеров основной группы и подали сигнал для продолжения операции.
Первыми на остров высадились инженеры, которые расчистили в минных заграждениях проход для остальной группы. Далее прошёл второй этап высадки: остров обследовали военные. Затем они подняли над островом государственный флаг и флаг 73-го центра спецназначения.
В Генштабе также подтвердили, что по острову нанесли ракетный удар ВС России, однако сделано это было уже после того, как украинский отряд покинул Змеиный. В результате удара был повреждён пирс, жертв среди членов группы нет.
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