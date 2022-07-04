В Министерстве обороны Украины прокомментировали сделанное ранее заявление о якобы установленном флаге страны на острове Змеиный. Украинский флаг был просто сброшен на остров, но его там не поднимали и не устанавливали, пояснила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.
Представитель военного ведомства отметила, что флаг доставили на остров на вертолёте. Там он будет дожидаться прихода войск, а уже затем — "гордо реять".
Гуменюк попросила понимать её слова о поднятом флаге, как метафору.
Она заявила, что никто на остров не высаживался, поэтому и поднимать флаг было некому. Пресс-секретарь добавила также, что рисковать людьми ради фотографии никто не собирался.
Ранее сегодня Гуменюк заявила, что над островом Змеиный подняли флаг Украины.
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