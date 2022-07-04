МО Украины об установке флага на острове Змеиный: сбросили с вертолёта

В Министерстве обороны Украины прокомментировали сделанное ранее заявление о якобы установленном флаге страны на острове Змеиный. Украинский флаг был просто сброшен на остров, но его там не поднимали и не устанавливали, пояснила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.

Представитель военного ведомства отметила, что флаг доставили на остров на вертолёте. Там он будет дожидаться прихода войск, а уже затем — "гордо реять".

Гуменюк попросила понимать её слова о поднятом флаге, как метафору.

Она заявила, что никто на остров не высаживался, поэтому и поднимать флаг было некому. Пресс-секретарь добавила также, что рисковать людьми ради фотографии никто не собирался.

Ранее сегодня Гуменюк заявила, что над островом Змеиный подняли флаг Украины.