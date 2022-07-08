Военные одной из бригад ВСУ массово дезертировали в тыл под Артёмовском

Военные 80-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), находившиеся под Артёмовском, массово дезертировали в тыл.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР, украинские солдаты отказались участвовать в боевых действиях.

"Военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отказались от участия в боях под Артёмовском и массово дезертировали в тыл", — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что случаи дезертирства участились в украинской армии на фоне успехов Вооружённых сил России. По данным ведомства, российские военные поразили в районе города Артёмовск Донецкой Народной Республики склады с боеприпасами, на территории которых находились около 350 боевиков ВСУ.

Кроме того, военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что неподалёку от Артёмовска ВС РФ уничтожили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS.