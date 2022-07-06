Военкор Котенок сообщил об уничтожении в Донбассе первой РСЗО HIMARS

В соцсетях появились сообщения об уничтожении одной из восьми ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине США. Об этом в среду написал также военный корреспондент Юрий Котенок.

Журналист отметил, что американская РСЗО M142 HIMARS уничтожена в районе Артёмовска, который пока находится на оккупированной ВСУ территории ДНР.

Репортёр уточнил, что по позициям украинских боевиков, которые обстреливали агломерации Донбасса, был нанесён удар артиллерии. Других подробностей пока не приводится.

Военкор также добавил, что информация требует подтверждения.

Ранее источник в силовых структурах рассказал ТАСС о первом применении ВС России в Донбассе электромагнитных антидроновых "ружей" "Ступор".