Мобилизованный боец ВСУ из Черкасской области Иван Фодар объяснил, почему решил сдаться в плен армии ЛНР. По его словам, причиной такого решения стал поступок сослуживцев.
Пленный рассказал, что их вывезли ночью на окраины Лисичанска рыть окопы. Всего было 7 человек, из них двое старших.
Бойцы копали до обеда, потом решили отдохнуть. В это время старшие сбежали, видимо, почуяв неладное. При этом они никого не предупредили, заметил мужчина.
Он пояснил, что к их позициям подошли бойцы НМ ЛНР, которые приказали сдавать оружие и выходить из подвала.
Фодар добавил, что очень сильно обижен на двоих старших, которые бросили остальных. Он заявил, сжав кулаки, что сейчас при встрече с ними, доходчиво объяснил бы им, почему так поступать нельзя.
"Тупо бросить, понимаете… Это так не делается никогда", — заключил пленный.
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