Пленный из 79-й бригады рассказал о больших потерях ВСУ и дезертирстве

Украинский военнопленный из 79-й десантно-штурмовой бригады рассказал о больших потерях и дезертирстве.

Военнопленный Сергей рассказал, что их привезли из Одесской области в Северодонецк. После этого украинских бойцов отправили в деревню Серебрянка. По словам военнопленного, там они сразу попали под массированный обстрел, и он получил осколочное ранение в ногу. Офицеров среди них не было.

Сергей рассказал, что моральное состояние у бойцов ВСУ подавленное. Украинские СМИ, по словам военнопленного, заявляют, что российские военные расстреливают украинских бойцов, которые решили сдаться в плен. При этом он отмечает, что никаких доказательств в виде фото или видео расстрелов украинские СМИ не дают, лишь рассказывают.

Также Сергей заявил, что в первой роте были случаи дезертирства. По его словам, от второго и третьего батальона практически ничего не осталось.

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