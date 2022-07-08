Министр обороны Украины о вариантах завершения конфликта: капитуляции не будет

Министр обороны Алексей Резников озвучил три возможных, по его мнению, сценария завершения конфликта с Россией. Все они подразумевают победу Украины.

По словам Резникова, "Минска-3" или "капитуляционных договорённостей" не будет.

Первый сценарий от Резникова предполагает, что россияне проявят "добрую волю" и отступят, как было в Киевской, Черниговской, Сумской областях и на острове Змеиный. В таком случае вывод войск РФ произойдет в несколько этапов и закончится возвращением к границам 23 февраля с дальнейшими переговорами по Донбассу и Крыму.

Второй сценарий — это победа на поле боя, считает украинский министр. Он признал, что у РФ больше вооружения, однако заявил, что оно несовременное. Этот вариант, по его мнению, может быть реализован до конца этого — начала следующего года.

Третий сценарий, по словам Резникова, связан с развалом России и выходом из её состава таких субъектов как Татарстан, Башкортостан, регионы Востока и так далее.

Слова Резникова прокомментировал российский военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок. Последний вариант аналитик назвал самым фантастическим.

Он также отметил, что министр не уточнил, где Украина будет брать силы, людей и деньги.

"Я давно понял, что режим Арестовича могут включать "не только лишь все", но так огульно и нагло — это откровение. Интересно, как запоёт Резников (и вся эта банда), когда наши сомнут оборону Краматорска и Славянска. Тоже будут говорить, что сдали города ради победы, и это хитрый ход, ловушка и мокрый сахар для муравьёв?" — задал вопрос военный эксперт.