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Контрнаступление остановлено: "Ураганы" армии России разгромили ВСУ в Запорожье

Силовые структуры

Замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о предотвращении контрнаступления украинских националистов в Запорожье.

Как только ВСУ начали накапливать живую силу и технику, туда прилетели российские "Ураганы", заявил первый заместитель министра информации.

Бандеровцы в Запорожской области предприняли попытку контрнаступления, однако были разгромлены ракетными ударами объединённой армии, отметил Безсонов.

Он также подчеркнул, что боевики попытались атаковать сразу в нескольких местах, особенно прорывались они на южном направлении. Но всё контрнаступление "захлебнулось" от жёстких ударов реактивных систем залпового огня ВС РФ.

Первый замминистра добавил, что возможности контрнаступать на этом направлении у неонацистов больше не будет.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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