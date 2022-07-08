Замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о предотвращении контрнаступления украинских националистов в Запорожье.
Как только ВСУ начали накапливать живую силу и технику, туда прилетели российские "Ураганы", заявил первый заместитель министра информации.
Бандеровцы в Запорожской области предприняли попытку контрнаступления, однако были разгромлены ракетными ударами объединённой армии, отметил Безсонов.
Он также подчеркнул, что боевики попытались атаковать сразу в нескольких местах, особенно прорывались они на южном направлении. Но всё контрнаступление "захлебнулось" от жёстких ударов реактивных систем залпового огня ВС РФ.
Первый замминистра добавил, что возможности контрнаступать на этом направлении у неонацистов больше не будет.
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