США начинают поставку Киеву оружия, которое бьёт на 300 км

Российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, где сказано, что США отправляют киевскому режиму новые вооружения.

Среди поставок — поставленные на колёсные шасси комплексы реактивные системы залпового огня HIMARS с новыми ракетами.

Американцы начинают поставку Киеву вооружения, которое бьет на 300 километров. Расстояние от Харькова до Курска – 200 километров.

Военный эксперт Яков Кедми уже отметил, что эти поставки говорят о планах США уничтожить Украину. По всей вероятности, Белый дом мечтает, чтобы от Незалежной ничего не осталось.

А в целях защиты России, Белоруссии и освобожденных украинских территорий необходимо отодвинуть ВСУ минимум на 300 километров, пишет fin-journal.info.