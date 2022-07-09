Российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, где сказано, что США отправляют киевскому режиму новые вооружения.
Среди поставок — поставленные на колёсные шасси комплексы реактивные системы залпового огня HIMARS с новыми ракетами.
Американцы начинают поставку Киеву вооружения, которое бьет на 300 километров. Расстояние от Харькова до Курска – 200 километров.
Военный эксперт Яков Кедми уже отметил, что эти поставки говорят о планах США уничтожить Украину. По всей вероятности, Белый дом мечтает, чтобы от Незалежной ничего не осталось.
А в целях защиты России, Белоруссии и освобожденных украинских территорий необходимо отодвинуть ВСУ минимум на 300 километров, пишет fin-journal.info.
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Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.