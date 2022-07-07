Расчёты РСЗО HIMARS на Украине оценивают эффективность и точность своего удара на основе информации из соцсетей.
Об этом сообщает "МК" со ссылкой на телеканал CNN.
Американский журналист в эфире пообщался с операторами реактивной системы и в своем репортаже сказал, что HIMARS может наносить удары на расстояние до 70 км.
Пообщавшись, американские корреспонденты заявили, что боевики после запуска ракет следят за публикациями в соцсетях. Так националисты выясняют результативность собственной работы.
Это подтверждает утверждения о том, что киевский режим использует вооружения Запада для обстрела мирных граждан, пишет "МК".
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