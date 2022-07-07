Расчёты HIMARS оценивают эффективность ударов по рассказам из соцсетей

Расчёты РСЗО HIMARS на Украине оценивают эффективность и точность своего удара на основе информации из соцсетей.

Об этом сообщает "МК" со ссылкой на телеканал CNN.

Американский журналист в эфире пообщался с операторами реактивной системы и в своем репортаже сказал, что HIMARS может наносить удары на расстояние до 70 км.

Пообщавшись, американские корреспонденты заявили, что боевики после запуска ракет следят за публикациями в соцсетях. Так националисты выясняют результативность собственной работы.

Это подтверждает утверждения о том, что киевский режим использует вооружения Запада для обстрела мирных граждан, пишет "МК".