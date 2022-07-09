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Евсеев: удары по центрам принятия решения будут, если США “переступят черту”

Силовые структуры

Москва рассматривает удары по центрам принятия решений на Украине в качестве ответной меры на серьезные действия американцев, которые пока боятся переходить черту.

Евсеев: удары по центрам принятия решения будут, если США “переступят черту”

Об этом сообщил военный эксперт Владимир Евсеев.

По его словам, системы HIMARS, который предоставили США, не могут быть использованы для ракет большой дальности, да и самолёты с танками с Запада пока не Киеву "не давали".

Но если Штаты начнут агрессию, РФ запросто нанесёт удары по центрам принятия решений. Зеленскому надо помнить об этом, отметил аналитик

"Мы должны держать дамоклов меч над Зеленским и всей этой преступной бандой. Они должны знать, что как только США переступят черту, мы пойдем и ликвидируем центры принятия решений в Киеве или Львове. Поэтому торопиться с этим не надо”, — подчеркнул Евсеев.

По его словам, отвечать, необходимо. Надо уничтожать опорные пункты ВСУ, их артиллерию, но сейчас это сложно, ведь обстрелы они ведут из мобильных РСЗО и САУ, меняющих позицию и отвечать получается не всегда.

Но вопрос о нанесении ударов по "центрам" по-прежнему актуален. И это решение РФ примет, как только англосаксы перейдут "красные линии", подытожил эксперт.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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