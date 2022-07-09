Военкор Дубовой: 12 тыс. солдат ВСУ бежали быстрее всего из Лисичанска

Отход украинских войск от Лисичанска было достаточно эпичным, сообщает военный корреспондент Геннадий Дубовой. Как таковых боёв в городе не было, так как солдаты ВСУ бежали так, что их было не догнать. Союзные силы пытались это сделать, чтобы вступить в контактный бой, но попытка не увенчалась успехом, сообщает военкор.

"По рассказам мирных жителей, большинство из которых на нашей стороне, 12 тысяч вэсэушников покинули город. Свой уход они оправдывали тем, что, дескать, соотношение один к семи, русских слишком много, поэтому они вынуждены отступить", — рассказывает в интервью изданию "Украину.ру" Дубовой.

По его мнению, отступление украинских солдат из Лисичанска произошло из-за невозможности обороны в городе, так как он растянутый и длинный сам по себе. Точечные артиллерийские удары российской стороны и пугающие ВСУ чеченские подразделения также сыграли свою роль. Выход у противника был только один — бежать по единственному оставшемуся коридору. Дубовой отметил, что именно по этим причинам отход войск Украины из Лисичанска произошёл быстро, стремительно и практически без потерь.