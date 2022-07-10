Леонков: ВСУ несут большие потери из-за неправильной тактики командования

Украинская армия, территориальная оборона и мобилизованные несут большие потери, которые ничем не оправданы. Такой вывод сделал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, опираясь на поступающую с фронтов статистику.

По словам аналитика, к большим потерям приводит и тактика, которую выбирают ВСУ. Он привёл пример с островом Змеиный, который украинские бойцы неоднократно пытались взять штурмом, но потерпели неудачу.

Со стороны украинских пропагандистов звучат победные заявления о скором контрнаступлении и освобождении территории, по их выражению, от "русских оккупантов", заметил Леонков. В Киеве надеются на то, что им поставят дополнительные установки РСЗО HIMARS, и это однозначно удастся, пояснил он.

Эксперт также высказал мнение, что конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, вероятно, продолжается.

Залужный отдаёт тайные приказы об отводе войск, однако они запоздалые, поскольку, что делать — обороняться или отходить, решают командиры на местах, считает Леонков.